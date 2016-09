"Käisin hiljuti Londonis. Kus neil seal on puhtus ja kord. Fantastiline!"

"Ah nii!"

"Tõsi, tõsi! Panen mina sigareti ette, kohe on nende politseinik oma musta kiivriga kohal ja käsib mul sigareti minema visata. Mina muidugi viskasin ka kohe ära, sest ega nende politseinikule tohi vastu hakata. Läks siis teine minema, mina kohe pakk välja ja uus sigaret suhu. Ja nagu ime, ilmus kohe nurga tagant uus politseinik ja ütles mulle: "Söör, kustutage palun sigaret!". Kustutasin ja läksin teisele tänavale. Panin seal kohe uue sigareti ja nagi ime, ilmus kohe nurga tagant uus politseinik." "Noh ja edasi, mis sai edasi?"

"Mis sai edasi? Minu arvates on Londonis vähemalt 1686 politseinikku..."