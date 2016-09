David Bowie lesk Iman astus esimest korda oma mehe surmast saadik avalikkuse ette.

61aastane endine supermodell käis New Yorgi moenädalal vaatamas Tom Fordi šõud. "Good Morning Americale" tunnistas Iman, et kandis Davidi mälestuseks kaelas tähtsat ehet. "Ma pean vastu, ma pean vastu," kinnitas ta ja lisas naljatamisi: "Täna oli esimene koolipäev. Kavatsen seda kaelakeed surmani kanda ... ja seal on kirjas lihtsalt "David". Olen seda ammuilma kandnud."

Maailma mõjukamaid muusikuid Bowie suri 10. jaanuaril 69 aasta vanuses.