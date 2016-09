Kui Zlatan Ibrahimovici viha Pep Guardiola vastu kanduks üle kõikidele Unitedi mängijatele, poleks City’l homses Manchesteri derbis šanssigi. ManU lihtsalt sööks City ära nagu marmelaadiga röstsaia. Isuga ja mõnuga.

„Treenerina oli ta fantastiline, aga inimesena… Mul pole sõnu. Ta pole mees, see on kõik, mis mul öelda on,“ vastas Ibrahimovic aasta eest CNNile, kui tolle reporter päris, kuidas oli Guardiola käe all mängida. Jutt käib hooajast 2009-10, kui Rootsi ründetuus pallis FC Barcelonas, mida juhendas Guardiola.

Kõik algas imeliselt. Hiigelsumma eest – ligi 70 miljonit eurot + Samuel Eto’o - Milano Interist Guardiola soovil Barcelonasse ostetud Ibrahimovic muudkui skooris ja Barca võitis. Too olukord aga ei sobinud Lionel Messile, sest argentiinlane kippus jääma värske täienduse varju. Sestap esitas Messi Guardiolale ultimaatumi: sa kas liigutad mu paremalt äärelt tippu (Ibra asemele) või ma ei mängi üldse.