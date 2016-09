Hiljuti üheksanda lapse saanud Eddie Murphy poseeris oma uue filmi esilinastusel suurema osa võsukestega.

Yahoo News kirjutab, et 55aastane koomik võttis oma filmi "Mr. Church" esitlusele kaasa seitse võsukest. Kokku on Eddie'l viie eri naisega üheksa last.

Koos üle nelja aasta ekraanile naasnud papakesega poseerisid Myles (23), Zola (16), Bria (26), Shayne (21), Bella (14), Christian (25) ja Eric (26).

Bria, Myles, Shayne, Zola ja Bella on Eddie lapsed abielust Nicole Murphyga. Värskeim ilmakodanik, maikuus sündinud tütar Izzy Oona, kelle ema on Eddie partner Paige Butcher, jäeti hoidja hoole alla. Paige aga säras esilinastusel šikis minikleidis.

Veel on naljamehel 9aastane tütar Iris Angel põgusast armusuhtest Spice Girlsi lauljatari Mel B-ga.