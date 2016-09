Kas Eesti publik tõttab kinno vaatama pigem kodumaist komöödiat, ajaloolist suurfilmi või lustakat kogupereseiklust? Erisaade "Eesti hittfilmide TOP 25" paneb ritta taasiseseisvunud Eesti kodumaised kinomenukid ja toob ekraanile nende tegemiste telgitagused.

"Eesti filmil on väga head ajad," kommenteerib näitleja Evelin Võigemast tänases Kanal 2 erisaates. Tema arvamust kinnitavad ka vaatajanumbrid, mis edukaimate filmide puhul on kinodesse toonud üle 150 000 vaataja.

Millised linateosed on aga kõige rohkem pannud inimesi pileteid ostma, seda tänane erisaade välja selgitabki. Kas edetabeli kõrgeimal astmel troonivad komöödiad, nagu "Klassikokkutulek" ja "Seenelkäik"? Või ajaloolised suurlavastused "Nimed marmortahvlil" ja "1944"? Või ehk on hoopis koguperefilmid "Leiutajateküla Lotte" ja "Supilinna salaselts" need, mis esikümnesse jõuavad?