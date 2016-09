Evelin Ilvese jutusaade alustab juba täna õhtul, kui esimeseks külaliseks on olümpiavõitja Erika Salumäe, kelle elusaatus on olnud dramaatilisem kui mis tahes mängufilm ja viimastel kuudel on tema isiklik elu võtnud ootamatult valusa pöörde.

Saatejuht Evelin Ilves kinnitab, et Salumäe annab saates erakordselt avameelse intervjuu oma tütre teemal.

Saates "Evelin" räägitakse inimsaatusest. "Toome ekraanile lood, mis liigutavad, innustavad, kurvastavad ja annavad meile mõtteainet ning julgustust õnnelikumana edasi elada," lisab saatejuhi debüüti tegev Ilves.