Rapla politseijaoskonna välijuht Alar Smirnov tuletab inimestele meelde, et enne sõidutee ületamist peab veenduma selle ohutuses.

Esialgsetel andmetel sõitis naine rattaga ette peateel liikunud sõiduautole Volkswagen, mida juhtis 66-aastane mees. Juhil kokkupõrget vältida ei õnnestunud. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Täna, 8. septembril kell 12.40 ajal anti häirekeskusele teada, et Raplas Viljandi maanteel juhtus liiklusõnnetus, milles sai viga jalgrattur. Meedikud viisid õnnetuspaigalt haiglasse rattaga liigelnud 80-aastase naise, kelle elu päästa ei õnnestunud.

"Sõidutee ületamiseks soovitame alati eelistada ülekäiguradasid ja ratturitel soovitame ületada sõiduteed ratas käekõrval. Sõidutee ületamist ei tohiks alustada enne, kui on kindel, et juhid on ületajat märganud ja tee ületamine ohutu,“ ütles Smirnov.