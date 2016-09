Suurim õppetund? "Ma arvan, et kaitsevägi õpetas mulle kõige rohkem enda proovile panekut, ühtsust ja vaimset võimekust. Seal suutsin teha asju, mis alguses tundusid üle minu võimete."

Kas mehed peavad sõjaväes ära käima? "Kui on varianti siis soovitan kohe noorena minna ja ei lükkaks minekut edasi. Kindlasti kaitsevägi pole kõigile mõeldud aga päris mööda külgi see käik seal maha ei jookse. Uusi kogemusi saab kindlasti!"

Kas see mõjutab kuidagi karjääri? "Mingil määral küll, kuna pikka aega ei saa oma alaga tegeleda- eriti nendel, kes peavad olema 11 kuud teenistuses. Vorm võib-olla päris ära ei kao aga teatud aladel nt (korvpall, jalgpall) kaob pallitunnetus ja plahvatuslik jõud...

Saimon liitub trennidega esmaspäeval. Kui kiiresti loodab ta satsi sulanduda?

"Seda ma ei oska täpselt öelda. Tahaks loota, et võimalikult ruttu. Usun et satsi sulandumine sujub kiirelt,sest kõik on ju tuttavad näod."