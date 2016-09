Laupäeval sõidetakse Elva külje all, Kulbilohu rallikrossirajal selle aasta viimane rallikrossi Eesti meistrivõistluste etapp ja hooaja finaalis osalevad mitmed nimekad sõitjad.

Super Car klassis tuleb Reinsalu Sport poolt ette valmistatud Ford Fiestaga starti Soome rallikrossi legend Matti Alamäki. Lisaks tavapärastele Super Car klassi sõitjatele lisavad viimasel etapil veel teravust tänavu juba Super1600 klassis meistritiitli kindlustanud Janno Ligur ja mitmekordne autoralli Eesti meister Margus Murakas.



Matti Alamäki oli rallikrossi Euroopa meistrivõistluste, mis oli sellel ajal kõrgeim rallikrossi sari, tipptegija 80-ndatel. Kokku võitis Alamäki Euroopa meistritiitli viiel korral Porsche, Lancia ja Peugeot'ga. Tänavu 60-aastaseks saav Alamäki on osalenud viimastel aastatel Soome meistrivõistluste etappidel ja on ka Junior1600 klassi liidri, kaasmaalase Sami-Matti Trogeni mentor.



Margus Murakas tuleb Super Car klassis starti Mitsubishi Lancer EVO 6 võistlusautoga, Janno Ligur aga Ford Fiesta võistlusautoga. Ligur osaleb laupäeval kahes klassis, Super Car klassile lisaks ka Super1600 klassis. Meistritiitli seis on hetkel veel selles klassis lahtine, sarja liider on Priit Karjus (112 p), kes edestab kahe punktiga Oliver Obergi.



Kokku on Kulbilohu stardinimekirjas 36 võistlejat, riikidest on esindatud lisaks Eestile Soome, Läti, Leedu ja Venemaa. Stardinimekiri on nähtav siin.

AJAKAVA

08.15-09.45 Vabatreening

09.00-09.05 I eelsõidu stardijärjekorra loosimine

09.50-10.00 Võistlejate koosolek

10.15.-11.15 I eelsõit

11.30-12.30 II eelsõit

12.30-12.50 Autogrammide jagamine boksialas

13.00-14.00 III eelsõit

14.00-… Poolfinaalide stardijärjekord: TouringCar, Super1600, SuperCar Finaalid Stardijärjekord: TouringCar, Super1600, SuperCar

Autasustamine