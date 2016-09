Enamiku meeste jaoks tähendavad püksid eeskätt teksasid. Need on mugavad, kerged kanda ja sobivad enam-vähem kõigega. Aga on olemas materjal ja püksistiil, mis on teksariidest ja teksadest veelgi mitmekülgsem: khaki. Art of Manliness on koostanud ülipõhjaliku ülevaate khakipükste minevikust, olevikust, tulevikust ja sellest, miks ning kuidas neid kanda. ÕL Mehele vahendab kirjapandut lühendatud kujul.

"Khakid" ja "chinod" on mõlemad mõisted, mis tähendavad 100% paksust puuvillasest riidest õmmeldud vabaajapükse. Vormiliselt on khaki rohekaskollane või kollakaspruun tuim värv ja chinod pükste stiil. Ehk kui ülitäpne olla, siis on khakid pruuni värvi chinopüksid. Aga tänapäeval tähendavad khakid juba ükskõik mis värvi kindlat püksisorti.

Miks on sama asja kohta sisuliselt kaks erinevat nime: need tänapäevaks klassikaks saanud püksid ilmusid esimesena välja kahes erinevas, aga seotud kohas – Suurbritannia ja USA relvajõududes.