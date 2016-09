Eksklusiivsete autode eest hoolitsemine pole mingi lust ja lillepidu. Näiteks McLaren F1 aju konfigureerimiseks on vaja 20 aasta vanuseid Compaqi arvuteid, sest tänapäevastel masinatel puudub vastav riistvara.

Probleeme võib tekkida aga ka nii lihtsate asjadega nagu seda on rehvid. Jaguari superauto XJ220 omanikud on juba mitu aastat olnud hädas oma kuni 342 km/h sõitvale superautole rehvide ostmisega, sest neid lihtsalt ei toodeta enam.

XJ220 restaureerimise ja parandamisega tegelev Don Law Racing suutis aga Bridgestone'iga kokkuleppele jõuda, et kõne all olevad Jaguari superautod ka edasipidi teedel ringi vurada saaksid. Bridgestone'i sai haruldase rehvi valmistamiseks käpa taha ühele eeltoomises olnud prototüübile, mille abil tahetakse nüüd XJ220 jaoks uued jalavarjud luua. Töö peaks valmis saama järgmiseks aastaks, mil XJ200 tähistab oma 25. aastapäeva.

Tegemist on teemaga, millele tihtipeale väga palju tähelepanu ei pöörata. See tekitab küsimusi, kas on ehk teisigi haruldasi autosid, mille jaoks originaalis mõeldud jalavarje lihtsalt enam ei eksisteerigi. Samuti peavad selle üle muretsema ka tänapäevaste superautode ostjad, sest näiteks Bugatti Veyroni suurte tippkiiruste jaoks toodetakse ju ainult Veyronil kasutatavaid spetsiaalseid rehve.