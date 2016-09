Bruce Springsteen räägib oma värskes mälestusteraamatus “Born to Run”, kuidas ta on aastaid võidelnud sügava depressiooniga.

“Kuuekümnenda ja kuuekümne teise eluaasta vahel olin ma täiesti lääbakil, ja kuuekümne kolmandast kuuekümne neljandani uuesti,” kirjutab 66aastane rokilegend.

Abikaasa Patti Scialfa nägi Springsteeniga tollal vett ja vilet. “Kui aus olla, siis see osa raamatust tekitab minus mõningast ebamugavust,” ütles Patti Vanity Fairile. “Aga pole viga. Bruce ongi selline. Ta lähenes raamatule nagu laulukirjutamisele – paljudel puhkudel lahendad kirjutamisprotsessi käigus midagi, millest sul oli vaja sotti saada.”

Raamatus on pikalt juttu ka Bruce’i keerulistest suhetest oma isa Dougiga, kes kannatas vaimuhaiguse all. Vanity Fairi reporterile tunnistab rokkar, et on kartnud: kas ta jääb ise nii haigeks, et sarnaneb juba isaga?