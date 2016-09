Üks inimene, kes Erikale väga palju toeks on olnud, on Rein Kilk. “Me oleme rääkinud ja suhelnud telefonis sel suvel tundide viisi,” ütleb Rein, kel on oma elus ka kogemus, kus laps kodust ära läheb. Rein aga sel teemal pikemalt peatuda ei soovi.

“Meil on lastega kokkulepe, et meie jutud jäävad perekonda. Erika ees mul saladusi pole, tema teab neid kõiki.” Rein ja Erika rääkisid kevadel pikalt Sirli tulevikust. “Minu nõuanne on see, et kui ta on teises, siis tuleb uskuda ja loota, et ta areneb seal sama usinasti edasi, kui Erika juures.”

Evelin uuris Reinult, kas tema annaks allkirja oma alaealise lapse abiellumiseks. "Erika, ma loodan, sa ei pahanda, aga mina annaksin."

Muide, just Rein Kilgile kuuluv Pärnu Sadam ostis ära Erika Barcelona olümpialt toodud kuldmedali. Esiti oli plaanis see kinkida Sirlile. Praegu on medal aga Pärnu muuseumis aukohal. Erika tunnistab, et medali tütrele kinkimise plaan oli. “Kui seal muuseumis olime, ütlesin, et olen Pärnus sündinud ja leian, et see medal sai nüüd kõige õigema koha. Ütlesin, et mul oleks hea meel, kui see sinna jääks.”