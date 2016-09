"Grease'i" tähe Olivia Newton-Johni 30aastane tütar paistab olevat ilulõikustest sõltuvusse sattunud.

Chloe Lattanzi nägu ja keha on lühikese aja jooksul niivõrd muutunud, et teda ei tunne enam äragi, kirjutab Ilta-Sanomat.

Austraalia ajakirjanduse teatel on Chloe iluideaaliks Barbie nukk. Sellise välimuse saavutamise peale on ta kulutanud juba üle 419 000 eurot.

Väljaande New Idea allika andmeil on Lattanzi lasknud vormida nina, suurendada rindu ning eemaldada reitelt ja kõhult rasva. Tema siledad palged on Botoxi süstide tulemus.

"Barbie välimus on Chloe'le kinnisideeks saanud," kinnitab keegi lähikondlane.