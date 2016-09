Meenutame pisut, mis siis toimunud on. Tänavu aprillis jagas Erika Salumäe oma Facebooki lehel rõõmu-uudist ja pilte, et tema tütar Sirli on kihlunud oma kallima, Gowri Grandiga. “See poiss väärib minu tütart! Ta on väga puhas ja spirituaalselt väga tark ja hooliv noormees. Sellist inimest ma oma tütrele soovisin ja see soov ka täitus,” kommenteeris Erika siis Kroonikale, kuid tõdes, et abiellumiseks on liiga vara. “Las nad olla koos ja eks elu näitab. Aga kordan: nad on koos toredad ja ma emana kätt ette ei pane. Mulle on tähtis, et tütar oleks õnnelik.”

Siis potsatas meepotti esimene tõrvatilk – Erika pulmas ei osalenud. Pruudi sõnutsi oli põhjuseks halvenenud tervis, Kroonika väitel aga hoopiski Erika süvenev alkoholilembus. Läks mööda kaks nädalat, kui Kroonika avaldas Sirlist taas loo – sedapuhku selgus, et noored polegi ametlikult abielus, kuna Erika ei andnud selleks luba! Noored ütlesid, et abielu on sõlmitud indiaani ja india kommete järgi ja nad peavad ametlikku abielu kinnitavat paberit lihtsalt paberiks, mis midagi ei tähenda. Gowri sõnas, et Erika oli algul abiellumisega päri, siis mõtles ümber ja nii mitu korda.

“Kuna meil oli tõesti tema esimese lubamise peale pulmaaeg juba kokku lepitud ja kutsedki laiali saadetud, tahtsime selle kindlasti ka ära teha. Niisiis viisimegi selle läbi vanade indiaani ja india kommete järgi, kus on tähtsaim see, et paar annab omavahel vande,” seletas Gowri ajakirjale. “Meie ei pea viha, aga ei taha enda ellu ka mingit draamat. Tahame rahulikult elada,” lausus Sirli suhete kohta oma emaga. “Mina arvan, et Erika probleem on selles, et ta on eluaeg draama sees kasvanud. Lastekodulaps, nagu ta oli, siis ühes kasuperes mingi draama, need andsid ta tagasi, siis järgmises kasuperes, jälle draama,” rääkis Sirli Kroonikale ja ütles, et talle meeldib elada rahus. “Temaga on natuke vastupidi. Talle meeldib see, et on natuke vaikust ja rahu, siis aga peab saama draamat. Sellist, mida annab kohe mõnuga pikalt lahendada.”

“Mu tütart ja nime kasutatakse ära.”

Seni on Erika kõige eelneva teemal vaikinud, kuid nüüd on ta otsustanud kogu seebiooperisse ka oma sõna sekka öelda. Täna õhtul ekraanile jõudnud uues vestlussaates “Evelin”, mida juhib endine presidendiproua Evelin Ilves, rääkis Salumäe suu puhtaks.

„Me oleme ikka maailma parimad sõbrannad,“ ütles Erika vastuseks Evelini küsimusele, et mis siis vahepeal, mõned kuud pärast nende viimast kohtumist, juhtunud on - viimati olid nad Sirliga parimas vormis ja parimad sõbrannad. „Kui nüüd on olnud aega omaette olla, siis on ikka rõõmu-uudised. Laps on küll noor, aga mina saan varsti vanaemaks.“

“Meedia on valeinfo välja andnud – nad ei ole abiellunud,” alustab Erika ühest kõige põletavamast küsimusest. “Mina emana andsin talle nõu, et olgu veel oma noormehega, kellega nad on paar olnud ainult mõned kuud, koos. Mõlemal oleks vaja kool lõpetada. Ütlesin, et mina emana ei tahaks mingit allkirja anda, see on täielikult sinu otsus – lähete koos, annate allkirjad ja toimuvad pulmad.” Siiski on ju kogu Eesti näinud pulmapilte. Millega siis tegu? “Mul on endal ka raske öelda, kuidas seda nimetada. Eelpulmad või mis iganes. Mina näen täna, et see on rohkem sealpoolne äriprojekt. Mu tütar ja nimi kasutatakse lihtsalt ära, millest on muidugi kahju. Aga eks sellel projektil on ükskord lõpp ka,” põrutab Salumäe.

Erika ütleb, et Gowrit ja Sirlit puudutav info ei ole olnud adekvaatne. “See on ka ühepoolne. Loomulikult ei hakka ma kollasele ajakirjandusele vastama, mingi väärikus peab jääma,” põhjendab Erika, miks on ta seni vaikinud. Loomulikult on ta kogu kirjutatut jälginud, kuid selleks on naisel oma põhjus. “Mul on kokkupanemisel dokumendid, mis lähevad kohtusse. Kollane ajakirjandus ületas minu suhtes igasuguse piiri ja teist võimalust ma ei näegi. Korra on see ajakirjandus kohtus juba kaotanud. Võib-olla on see ajakirjanduse poolt see, et nad laimuga tegelevad, kättemaks.” Erika arvab, et Grand Uustalude pere püüab aga tema nime kasutades reklaamida ennast ja oma rõivaäri. “See kõik on ülepingutatud ja liiga kaugele läinud.”

Erika: tarbin alkoholi harva

Kohtuasja sisuks on Erika laimamine ja tema nime mahategemine. “Kõik see, mis oli esimeses loos – et mul olevat alkoholiprobleemid ja kui kuri ja halb inimene ma olen. Kaua neid tiitleid ikka kuulata võib.” Tõesti, pulmadest ilmunud artiklis väideti, et Erika puudus sealt alkoholiprobleemide tõttu. “Ma olen väga harv kasutaja, sest mul on hoopis teine elustiil, ka toitumise osas. Mul on ka vastasperest väga erinevad põhimõtted,” ütleb Erika, milline on tema suhe alkoholiga. Pulmas polnud Erikat, nagu Sirligi ütles, tervislikel põhjustel. “Nagu saatus oleks mulle öelnud ette, et see polnud kõige parem variant. Vasak pool mu seljast ütles üles. Käisin vahepeal Eestis, tatsusin ringi ja polnud ära taastunud. See kõik toimus samal ajal, kui… mina nimetan seda külapralleks.”

Salumäe arvab, et tema tütrele on sõnu suhu pandud

Miks nimetas Sirli Erikat aga draamakuningannaks? “Ma tean täpselt, et Sirli ei ole intervjuusid andnud, see on tulnud vanemate poolt. Keegi teine on nende sõnade taga. Ma tunnen oma tütre käekirja ja lauseehitust, tunnen teda väga hästi.” Salumäe arvab, et tema tütar on lihtsalt segaduses – Sirli on noor ja kui ta veel koos Erikaga elas, oli ka väga kodune. “Koolist tulles ütles ta, et oi kui hea on kodus olla ja ma ei taha kuhugi minna. Ma ütlesin ka, et mine ikka oma sõpradega vahel välja. Ta absoluutselt ei käinud väljas. Väliselust on ta hästi võõras.” Gowri näol oli tegu esimese armumise, esimeste tunnete ja esimese noormehega. “Nüüd, kui ta on lapseootel, on mõistetav tema lähedal hoidmist noormehele, tulevasele isale. Ma arvan, et see, mida ma olen tütrele andnud, ei kao kuskile,” ütleb Erika.

Kõige rohkem on olümpiavõitjal kahju sellest, et Sirlil on pooleli jäänud haridustee, millesse Erika on oma elu jooksul panustanud väga palju aega ja raha. Just seepärast otsustas olümpiasangar kolm aastat tagasi müüki panna ka oma medalid ja meened. “Ajakirjandus on palju küsinud, miks ma seda tegin. Täna võin öelda, et lapse hariduse pärast. Haridus oli väga kallis, rääkimata arstidest,” olidki põhjusteks esmajoones tütre haridus ja Erika halvenenud tervis. “Sel ajal ei tulnud ma ots otsaga kokku, et Sirli saaks kooli jätkata, kuid minu jaoks on elus primaarne haridus.” Sirli õppis Inglismaa kuninganna järgi nimetatud ingliskeelses koolis, mille normid on välja töötatud Cambridge’i ja Oxfordi ülikoolides. Selle lõpetamine avanuks tema ees eksamiteta kõigi maailma tippülikoolide uksed. Sirli oli oma koolis üks edukamaid õpilasi.

Seda, et Sirli oleks emale selja pööranud, Erika ei ütle. “Tal on praegu, nagu hobusel, klapid peas, ta näeb ainult üht. See on täiesti mõistetav,” sõnab Erika. "Minul on olnud aega mõelda. Üksiolemise aeg on inimesele väga oluline." Üksikuna Erika end ei tunne. "Ma saan tegeleda oma hobidega. Saan süveneda raamatutesse, mulle meeldib lugemine, ma tegelen kokkamisega, mulle meeldib ristsõnu lahendada." Esimene kuu oli Erika jaoks väga raske - tegu on ju siiski tema esimese lapsega. "Tuleb julgelt patja ära nutta. Siis tuleb hakata lihtsalt tegelema iseendaga. Tuleb teha selgeks, mis see nüüd on." Salumäed aitas Hispaanias elav sõbranna, kes ütles, et Sirli läks kodust ära lihtsalt paar aastat varem ja see lohutas teda. "Eks nad ikka pesast ükskord välja lendavad."

Evelini küsimusele, kas ta on saanud tütrega kogu asja arutada – kohtu kaudu ei ole see ju eriti mugav – vastab naine eitavalt. “Laps ei ole otsustaja.” Kas see tähendab, et Sirli on justkui ära kaetatud? “Just. Ma saan sellest aru, tal ei ole kerge. Ma annan talle aega.” Erika tunnistab, et on selle kõige pärast ka omajagu pisaraid valanud. “Meri on mul lähedal, üks osa sellest on minu,” muigab ta ja ütleb veel, et tunneb tütre tuleviku ees ka pisut hirmu.

Mis nõu annab Erika aga kõigile teismelistele, kes tahavad pesast välja lennata ? Kuidas käituda oma vanematega? “Minu jaoks on primaarne haridustee. Ma ei pea vajalikuks ja õigeks nii noorelt abielluda, sünnitada. Pean oluliseks, et noor jätkab haridusteed, las ta leiab kõigepealt oma tee, kohandub ja siis andku järgmisele etapile elu.”

Kuidas Erika tütrel aga praegu läheb? „Ma usun, et Sirlil on kõik kenasti. Neil on nii suur elamine. Suur territoorium ja lõunamaa kohta väga suur elamine. Ma usun, et Sirlil on kõik hästi.“ Viimati kohtusid Sirli ja Erika paar kuud tagasi. "Paraku selle pere poolt hoitakse Sirli natuke eemale." Kroonika on ka kirjutanud, et Sirli sünnitab Tais, sest Grandide pere on parasjagu seal siis puhkamas ja haiglagi on välja valitud. "Mina olen kategooriliselt selle vastu, sest Sirlil on haigus (epilepsia - toim.). Teiseks on Tai riik kus ta pole olnud, hoopis teine kliima ja ma arvan, et see haigla, kus ta peaks sünnitama, on läbi interneti otsitud. See on minu jaoks täiesti välistatud ja ma teen selleks kõik, et ta sünnitaks Hispaanias, kus arstid teavad tema haigust, või Eestis." Taisse sünnitama minek on Erika sõnul otsustatud Gowri pere poolt, kuid sedapuhku otsustab enda sõnul siiski Erika ja on valmis arutama seda teemat vajadusel ka advokaatide kaudu.

Saatejuht andis Erikale võimaluse midagi ka Sirlile öelda. "Ma ütlen, et nagu sa ütlesid mulle, et ma olen maailma parim ema. Sa oled maailma parim tütar."