Emadele anti võimalus tunda end esikaane staarina - neile tehti meik ja otsiti uhked riided välja. Neid juhendati poseerimisel ja nende foto valiti esikaanele. Vaata, mis juhtus!

Naised räägivad, kuidas igapäevaselt ei ole neil aega pidevalt oma välimusega tegeleda, vahendab Buzzfeed.

Ometigi ei jäta ajakirjades poseerivad staarid, kes äsja emaks saanud, kuid juba vormis, neid puudutamata.

Nüüd on neil igapäevastel emadel võimalus tunda end kaamera ees staarina.

Emad kirjeldasid, et pärast seda võimalust mõistsid nad paremini, et suurepärane fotodel näha - see polegi väga lihtne töö. Samas kogesid nad end seksikamana, mis pärast emaks saamist ehk ei olegi kõigi naiste jaoks nii lihtne.