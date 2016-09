Liida kokku enda punktid, seejärel partneri punktid. Võrdle, kui suur on tulemuste vahe. Kui see on alla kolme, siis te olete nii sarnased, et peate olema hingesugulased. Teil on samad lootused ja unistused. Te usaldate ning toetate teineteist. 4 kuni 7: teil on tugev suhe, mis on loodud kestma. Teil on sarnased arusaamad, kuid siiski ei ole need nii ühesugused, et te teineteist lämmataks. 8 kuni 11: kuigi teie suhe võib hästi töötada, ei pruugi see kujuneda pikaks: võivad tulla raskemad ajad, sest teil on erinevad hobid ja väärtused. Püüdke veeta pärastlõunad koos, tehes midagi sellist, mis ühele teist meeldib. Võite isegi üllatuda, kuivõrd see teile mõlemale rõõmu valmistab. 12 kuni 14: teie vahel võib olla tõeline keemia, kuid erinevad arusaamad. See ei pea tähendama, et teie suhe ei tööta. Veetke nädalavahetus koos ja küsige teineteiselt kõike, mida tahate oma partneri kohta teada. Ärge unustage vaadata ka endasse - mida teie sellelt suhtelt ootate? Selline vestlus võib aidata teid lähedasemaks muuta ja teineteist paremini mõista.