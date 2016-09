Viimastel aastatel on palju arutelusid olnud teemadel, et lapsi enam tänavatel ja mänguväljakutel mängimas ei näe, sest neid köidavad vaid nutitelefonid, iPadid ja arvutid. Lihtne eksperiment tõestab, et iPadiga tegutsev laps ei märka isegi seda, kui ta õde-vend või vanemad võõraste inimestega vahetusse lähevad.

Videol vahetatakse välja perepildid või kannavad inimesi ebaharilikke sarvi või riideid, kuid iPadi taga istuv laps ei pane seda üldse tähele, sest tema tähelepanu on koondunud ekraanile, vahendab Metro.

Lapsi filmitakse salaja ja nende ümber toimub tegevus, mis tavapäraselt peaks neid häirima või neis küsimusi tekitama.