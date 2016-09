Eelmisel nädalal purjuspäi Soome raadiosaatesse ilmunud Matti Nykänen teeb juba Türgis mehetegusid.

Lauljana tegutseval Soome mägikotkal on ajakirja Seiska teatel Türgis Antalyas kahenädalane kontserditurnee. Väljaanne kirjutab, et Nykänen pole soojal maal selget päeva näinudki - ta on alailma purjus. Pärast reedest esinemist Harri-nimelises baaris oli Matti sülle kahmanud blondi eestlanna, kellega jätkus kudrutamist ja musitamist kauaks. "Paarikese suudlemisest võib järeldada, et oma abikaasast Piast Matti puudust ei tundnud," ironiseeris Seiska.

Suurema osa järgmisest päevast olevat Nykänen sealsamas baaris trimbanud.

Vaata Seiska fotot Nykäneni ja blondiini õrnushetkedest!