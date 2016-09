Minnesota osariigis asuvas Longville'i väikelinnas elab koerake nimega Bruno. Ta on tõeline lindprii, kes eelistab ühele peremehele aega veeta kõigi linlastega.

Algselt kuulus Bruno perekond Lavallee'le, kes leidsid ta kutsikana oma trepilt. Nad andsid talle nime ja pakkusid koerale kodu, kuid mõistsid peagi, et Bruno on väga iseseisev loom, vahendab Metro.

Juba noore koerana tegi ta kõik, et ketist lahti pääseda ja linna mööda kolama minna. Ühel päeval otsustasid Debbie ja Larry Lavallee, et lasevad ketis niutsuva ja rabeleva Bruno vabaks ning alates sellest on koerake elanud kui tõeline kosmopoliit.

Bruno alustab igat oma päeva ringkäiguga, mille jooksul tervitab suuremat osa Longville'i umbes 156 elanikust. Ta käib igapäevaselt samade poekeste, kodude ja ettevõtete juures, et "tere" öelda ning oma linalsi nuuskida.

Linnaelanikud on Bruno vastu heatahtlikud ja sõbralikud, pakkudes talle süüa ja tehes talle pai. "Ta on meie semu ja me hoolitseme tema eest parimal võimalikul moel," ütles Longville'i elanik Patrick Moran. Mõned inimesed peavad koerakest lausa linnarahva kaitseingliks.