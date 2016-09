Brad Pittil viskas Donald Trumpi presidendikampaania lõpuks niimoodi kopsu üle maksa, et ta pidas vajalikuks seda ka ajakirjanduses mainida. "Trump lubab, et võtab võidu korral Ameerika tagasi. Mismõttes tagasi, seletage mulle keegi palun," esitas staar teda küsitlenud New York Timesi T Magazine´le küsimuse. "Kuhu see Ameerika meil läks siis?"

Pitti seisukoht on, et võitma peaks kandidaat, kes rahvast ühendab, mitte lahutab. "Oleme ju tänapäeval kõik üks suur globaalne naabruskond," avaldas mees arvamust. Trump ja tema toetajad on paraku võtnud nõuks võidelda põhimõtteliselt kõige ja kõikgi vastu.

Staari kodukoha Oklahoma inimesed kalduvad pigem Trumpi toetama ja näitlejal on seda raske mõista. "Proovin inimestest aru saada, aga kahjuks ei saa," nentis näitleja. "Soovin väga, et suudaksin neid mõista," tõdes Brad Pitt.