Pese ja kuivata oma varustus iga kord, kui tualetis käid! Ja seda mitte kraanikausi kohal ning käsitsi. Nutipissuaari tutvustab Engadget.

Mehed, küsige endalt: "kas mu riist on ikka nii puhas, kui see peaks olema?" Pean silmas seda, et sa ju pesed pärast avaliku tualettruumi kasutamist oma käsi (või vähemalt peaksid seda tegema, räpane lojus). Niisiis miks ei võiks sa seal olles ühtlasi ka oma vellole kiiret pesu teha? Kõrgtehnoloogilise pissuaariga on see võimalik.

Hoidke alt, siit tuleb Urinary 2.0! Nutikal pissuaaril on sensorid, mis jälgivad su juga ning aktiveerivad kohe selle lakkamise järel puhastusmehhanismi. Pissuaar pritsib siis su vändale kolme sekundi jooksul seebivett ja seejärel puhub kätekuivati moodi seade su varustuse kuivaks. Ja mis lisaks: mehhanism jahutab pesuvee pritset suvel ning soojendab talvel, sest sa oled ju hellitamist väärt!

Ning parim kõigest on see, et pissuaar arvestab ka nendega, kel ei ole sellist rippujat nagu eeslitel: seade kohandab oma juga selliselt, et pritsida su varustusele, mitte pükstele.

Hetkel on Urinary 2.0-st valminud esimene prototüüp. Aga Hispaanias tegutsev arendusmeeskond – biokeemik Eduard Gevorkyan, majandusteadlane Ivan Giner ja ärijuht Miguel Angel Levanteri – peab praegu läbirääkimisi, et müüa patent 680 000 euro eest ühele teisele ettevõttele. Ka töötab meeskond daamidele mõeldud versiooni kallal. Mis tähendab, et vaid mõne aasta pärast võib üle maailma näha avalikes tualettruumides täisteenindusega pissipotte!