Eesti korvpallikoondis on praegu reisil Lublinist Minskisse ja ootab Varssavis lendu Valgevene pealinna. Kuidas läksid eile mängud teistes alagruppides ja milline on võimalus pääseda EM-finaalturniirile?

C-grupp: Rootsi - Venemaa 73:85. Tabel: Venemaa 2 võitu, Bosnia ja Hertsegoviina 1, Rootsi 0.

E-grupp: Sloveenia - Ukraina 84:77, Bulgaaria - Kosovo 105:84. Tabel: Sloveenia 3 võitu, Ukraina 2, Bulgaaria 1, Kosovo 0.

F-grupp: Gruusia - Montenegro 74:76, Slovakkia - Albaania 69:60. Tabel: Montenegro 3 võitu, Gruusia 2, Slovakkia 1, Albaania 0.

G-grupp: Makedoonia - Ungari 66:76, Suurbritannia - Luksemburg 95:72. Tabel: Ungari 3 võitu, Suurbritannia 2, Makedoonia 1, Luksemburg 0.

Ja kuidas reastuvad teisel kohal olevad meeskonnad? Meenutuseks, et ses võrdluses ei lähe neljastes gruppides arvesse tulemused viimasel kohal asuvate meeskondadega. Nagu kõige loogilisem ongi, on kõigil teise koha meeskondadel kirjas võit ja kaotus!

Nüüd vaatleme korvide vahet mängudes grupi esimese ja kolmanda meeskonna vastu: Eesti +5, Island -4, Austria +1, Bosnia -26, Ukraina +3, Gruusia +29, Suurbritannia -2.

Seega - kui valiksari eile läbi saanuks, pääseks Eesti EM-finaalturniirile, sest sinna läheb teatavasti neli paremat teise koha meeskonda. Tegelikkuses on see praegu aga kõigest statistika, mis näitab, et tuleb edasi võidelda ja sul on kõik võimalused olema.