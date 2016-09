Maitsekamate õllede spetsialist Gambrinus mekkis Briti saartel valminud APA-t (American pale ale).

Communion (Northern Monk, UK), pdl 0,33 l, alc 5,1% vol. Ratebeeri liigimääratlus: "APA" ja hinnang 86 punkti.

Tootjainfo: "Brewed in collaboration with Opeth, Communion is a 5.1% Pale Ale hopped with European and U.S. varieties."