"Sport valdkonnana on eriline ja ühiskonna jaoks laiemalt kindlasti ka väga oluline. Spordiaastat kokkuvõttev galakontsert on Eesti spordi üks iga-aastaseid tähtsündmusi. Meie eesmärk on tutvustada sporti ja meie spordisangareid võimalikult laiale sihtgrupile. Selle sihi täitmisel on suureks abiks senisest ulatuslikum meediakajastus, mida Eesti Meedia erinevad kanalid - televisioon, raadio, online meedia, kohalikud ja üleriiklikud ajalehed - kokku ka pakuvad," selgitas Sõõrumaa.