Samuti võivad äpid osutuda kasulikuks hetkel, kui endal pole kokkamistuju ning lihtsam on toit restoranist koju tellida. „Sestap olen väga rõõmus ka ResQ ja Wolti suguste äppide leviku üle,“ lisas ta ning tõi välja seitse mobiilirakendust, mis teevad igale toidunautlejale meelehead.

Ajal, mil mitmed suuremad toidupoed pakuvad kojutellimise võimalust, on toiduvalmistamise äpid lausa asendamatud. „Erakordselt mugav on kodus diivanil lesides telefonist vingeimad retseptid välja valida, koostada nädalamenüü, esitada e-poes tellimus ning mugavalt kullerit ootama jääda,“ sõnas Seema, kes kasutab ise seda võimalust sageli.

Menüü on suurepärane eestikeelne äpp inimesele, kes armastab lihtsust. Menüü koondab endas lademetes maitsvaid retsepte, mida järele proovida. Lisaks on äpp suureks abiks nädalamenüü koostamisel – vali toidud välja, lisa need isiklikku menüüsse ning soeta vajalikud toiduained ühe poeskäigu või e-poe tellimusega!