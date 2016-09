Eile õhtul tutvustas Apple maailmale iPhone 7-t ja 7 Plusi, mida eestimaalased saavad siinsetest kauplustest soetama hakata alates 23. septembrist.

Kõige odavama iPhone 7 (32 GB) saab kätte 779 euroga, telefoni kalleim versioon (256 GB) nõuab rahakotist 999 eurot, vahendab Geenius. iPhone 7 Plusi hinnad algavad 919 eurost.

Need, kes ei jõua kaks nädalat kannatada, et ligi tuhat eurot uue telefoni alla magama panna, saavad tellida uue iPhone'i Apple'i kodulehelt. Tellimuste sisseandmine algab 9. septembril ja firma hakkab neid üle maailma laiali saatma alates 16. septembrist.

Uus iPhone on neljatuumaline ja kasutab A10 protsessorit. iPhone 7 aku kestab kuni kaks tundi kauem kui tema eelkäijal iPhone 6s-il. Uus nutividin on vee- ja tolmukindel ning lisaks on sellel uuenduslik puutetundlik kodunupp, mis toimib nagu MacBooki puuteplaat. Seadmed jooksevad uusima iOS 10 peal.

(Reuters / Scanpix)

Varem on septembris esitletud iPhone'id Eestis ametlikult müügile jõudnud alles oktoobris või hiljemgi, seega peenete Apple'i nutitelefonide fännidel on sel aastal põhjust rõõmustada.