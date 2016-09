Bestselleri “Söö, palveta, armasta” autor Elizabeth Gilbert lõhkas pommi: ta on armunud oma südamesõbrannasse.

Alles kaks kuud tagasi teatas USA menukirjanik, et on lahku läinud abikaasa José Nunesist, kes oli andnud talle inspiratsiooni oma kuulsaima raamatu kirjutamiseks. Eile aga teatas 47aastane Gilbert pika Facebooki postitusega, et armastab oma sõbrannat, kirjanik Rayya Eliast. Elizabeth ei varjanud, et just nende armuloo tõttu purunes üheksa aastat kestnud abielu Nunesega. “Rayya ja mina oleme koos. Ma armastan teda ja tema mind.”

Elizabeth seletas, et mõistis oma tundeid kauase sõbranna ja usaldusisiku vastu alles siis, kui Rayyal diagnoositi sel kevadel kõhunäärme- ja maksavähk. Kirjanik otsustas oma tunded ka avalikkusele teatavaks teha, sest tõde ja läbipaistvus muudavad tema ja Rayya elu kergemaks.