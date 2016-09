Tartu Ülikooli korvpallimeeskond teatas, et nendega on liitunud ääremängija Ivo Van Tamm, kes oli sunnitud loobuma USAs ülikooli astumisest ning treenib-võistleb sellega seoses tänavusel hooajal Tartus.

„Juhuste kokku sattumine, et Ivo meie juurde antud hetkel tuli," sõnas peatreener Gert Kullamäe klubi kodulehe vahendusel. "Plaan ta Tartusse kutsuda oli tegelikult juba kevadel, kuid suvel olid Tartus asjaolud ebaselged ning temal kindel plaan Ameerikasse minna.

See momendil siiski ei juhtunud ja võimalus ta meie juurde mängima kutsuda tekkis ikkagi. Meil on igatahes väga hea meel, et ta tuleb. Ivo on noor andekas mängija ja tore on nagunii täitmist vajavale positsioonile võtta noor Eesti kutt. Loodetavasti saab ta meie klubis mängides oma karjääris ka uue sammu astuda. Eks head asjad juhtuvadki tavaliselt äkitselt!“