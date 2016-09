Jalgpallurid ja korvpallurid on oma etteaste teinud, täna on järg vollemeeste käes. Ainuke vahe on see, et võrkpallikoondise EM-valiksari algab järgmisel nädalal, tänasest laupäevani timmitakse kontrollkohtumistega viimase nüansid paika. Otseloomulikult juhtub spordimaailma päeva jooksul nii mõndagi põnevat, millega teid oma otseblogi kaudu kursis hoiame. Naudime koos!