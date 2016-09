Jajaa, muidugi räägivad naised kohati hirmus palju. Ja sinu meelest ebaolulistest asjadest. "Ei tea, kas peaks juuksed ära värvima-emal kasvas varbaküüs sisse-magamistoas on liist lahti-telekast algab täna uus sari." On ju tuttav? Aga naised eeldavad, et mees kuulab neid ning mittekuulamisest tõlgendatakse ignorantsi ja huvitusena. Kui ei kuula, siis järelikult ei hooli. Katsu rohkem pöörata tähelepanu naise sõnadele ja tema väikestele rõõmudele ning muredele kaasa elada.

No muidugi alati ei jaksa kuulata kõiki mõtteid, mida naine valjusti mõtleb. Ning siis sa teeskled, et kuulad huviga, ise samas juttu ühest kõrvast sisse ja teisest välja lastes. Vahele jäädes (mis on lihtne juhtuma) saad aga korraliku pahameele osaliseks. Halvimal juhul ka näiteks toidunõude saju. No mõtle ise: naine eputab oma uues kleidis ja küsib "kallis, ega ma selles paks välja ei näe?" ning sina vastad hajameelselt ja süvenemata "jah, muidugi, kallis". Mõnikord tasub naisele lihtsalt viisakalt öelda, et sa hetkel ei jaksa rääkida/kuulata, tahaksid lõpetada oma töö või lugeda raamatut. Temake võib selle peale küll korraks solvuda, aga naine pole rumal ja saab su vajadustest aru.

3. Jätad majapidamistööd naise õlule

Elame võrdõiguslikkuse ajastul. Ka sina võiksid osata opereerida pesumasinaga ning pesema nõusid rohkem kui kord nädalas pika virisemise peale. Selles pole midagi imelikku, kui naine niidab muru ning sina riputad samas sipupükse kuivama. Kui naine ühe käega tolmu imeb ja teisega süüa valmistab ning sina samas diivanil vedeled, on see lihtsalt ebaaus. Õhtul linade vahele pugedes maksab laiskus sulle kätte: naine on väsinud ja pahur ning pole tõenäoliselt hullamisest huvitatud.

4. Oled tuim eestlane

Seda viga kipub meie kliimavööndis ja temperamenditüübi puhul sageli juhtuma. Oleme ju juba 10 aastat koos elanud ja kõik on öeldud, mis ma neist komplimentidest ikka teen? Lilled – heh, ega ta neid ju söö. Koos restorani minek? Päh, kodus saab ju ka kartuleid keeta ning kotlette praadida. Võta endale kohustuseks vahepeal rutiinist välja murda ning kindlasti teadvusta endale, et sind aastaid välja kannatanud temake on väärt neid väikeseid pisiasju nagu lilled, kommid ja mõned soojad sõnad.

5. Sa ei lase temal otsustada

Oled võtnud endale pähe, et mees on perekonna pea ja tema peab tegema kõik otsused, olgu suured või väikesed. See pole nii. Kui olete abielus, siis mõtle sellele sõnale: ABI-ELU. Tema peaks saama otsuste tegemisel aidata sind ning sina teda ja ühine otsustamine ja kompromissid ongi need asjad, mis lasevad sündida parimatel otsustel.

6. Hüppad kohe peale