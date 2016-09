Krimifännidel on ilmselt siiani eredalt meeles sarjas "Mõrv sai teoks" nutikat vanadaami kehastanud näitlejanna Angela Lansbury. Käivad jutud, et varsti näeme teda seriaalis "Troonide mäng".

Saksa portaal Bild annab teada, et Lansbury teeb kaasa kahes 7. hooaja osas, mis jõuavad vaatajate ette järgmisel suvel. Seriaali tootja HBO ei ole kuulujuttu veel kinnitanud ja seetõttu on hetkel veel veidi raske ette kujutada, kuidas naine sinna sobituks. Kuid teada on, et sarja on varemgi vanakooli staare palgatud ja nad kõik on sinna vägagi hästi sobima pandud.

7. hooaja näol on tegemist "Troonide mängu" eelviimasega, sest kokku ongi neid planeeritud vaid kaheksa.