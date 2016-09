LÕVI (22.07- 23.08)

Võimukad, väljapeetud ja iseteadlikud Lõvid teavad, kuidas oma tahtmist saada ning keda selleks mõjutada. Kuigi temperamentsed ja rutakad, oskavad nad hoida kodu ja lähedasi. Enim sobivad Lõvile kristallidest karneool, päikesekivi ja tiigrisilm.

Kui valid kristalli sisetunde või omaduste järgi, ei pea tegelikult otseselt järgima, kas see sobib ka sinu tähemärgiga − vastunäidustusi siin ei ole, sest kristallienergiad resoneeruvad iga inimesega personaalselt, aidates tasakaalustuda just sellel, mida inimene parasjagu vajab.

Juhul kui aga leiad, et soovid kindlasti valida kristalli just enda tähemärgile vastavalt, toome siinkohal välja sobivad kristallid.

Enamasti ei vannu Lõvid alla raskustele ning suudavad jääda optimistlikuks, ent kui neid reedetakse, paljastavad Lõvid oma kihvad ning hammustavad valusalt. Eriti näitavad Lõvid iseloomu lähisuhetes – kui partner on teinud midagi valesti või neid reetnud, ei ole enam midagi päästa.

Kui soovid enda ellu tuua rohkem armastust, vali näiteks:

Granaat – loob tugeva ühenduse südamekeskuse ja maaenergiate vahel, et saaksid tunnetada täielikku kohaolu ning teostada oma ideid.

Granaat aitab muuta sind enesekindlamaks ja tõsta enesehinnangut. On väga hea vaimse teadlikkuse ja südamekeskuse avardaja, olles abiks eluülesande meenutamisel. Seda peetakse tõe ja puhtuse kiviks, armastuse ja kaastunde sümboliks. Stimuleerib ka seksuaalenergia liikumist.

Malahhiit – väga võimas kaitse- ja tervenduskivi, neelates endasse kogu ebavajaliku energia, kahjulikud kiirgused, mürasaaste ja hajutan elektromagnetkiirgust. On sinu kaitsetalismaniks, tekitades su ümber energeetilise kaitsebarjääri.

Rohelise südamekivina aitab lasta minna kõigel vanal, et tulla saaks uus energia. Annab julgust ja otsustuskindlust ning soodustab loovat eluprobleemide lahendamist ning mõnusat kulgemist eluteel. Tervendab südant ja kiirendan sisemist arengut, aidates niisviisi kohtuda iseenda tõelise olemusega. Kui oled kaotanud eluohjad, siis aitab uuesti nendest kinni võtta ja liikuda kindlalt elus edasi.

Rubiin fuksiidis – väga postiivne ja võimas tervenduskivi, mis ühendab kahe võimsa südamekeskuse kristalli rubiini ja fuksiidi omadused. Toob edu, rõõmu, jõustab ja tasakaalustab.

Rubiin on armastuse ja sõpruse sümboliks, toob rahulolu ja suurendab elujõudu. Fuksiid aitab avada südame ja tunda elust rõõmu. Lubab sul nautida elu ja suhtuda asjadesse mänguliselt. Lahustab jäikasid mõttemustreid, et saaksid paremini kuulata oma südame häält.

Kui soovid enda ellu tuua rohkem küllust ja raha, vali näiteks:

Karneool – suurendab optimismi, julgust. Samuti toetab sind soovide ja unistuste elluviimisel. Küllusekivina abistab edu saavutamist nii ärialal kui muudes valdkondades.

Suurendab enesekindlust ja hoiab usku imedesse, et jõuaksid seeläbi oma tõelise minani. Kaitseb ja hoiab sinust eemale negatiivsed energiad. On abiks positiivsete valikute ja otsuste tegemisel, et leiaksid oma elus õige suuna.

Püriit – suurendab positiivset ellusuhtumist, tõstab inimese enesekindlust ja usku iseendasse. Aitab üle saada hirmudest ja tekkivast ärevusest.

Sarnasuse tõttu kullaga on kivi läbi aegade kutsutud kassikullaks ning peetud raha ja õnne sümboliks. Tõmbav ligi head õnne- ja rahaenergiat. Pane kivi oma töölauale, sest see toetab äritegevust, diplomaatiat ja toob edu.

Kui soovid enda ellu tuua paremat tervist, vali näiteks:

Roosa kvarts, mäekristall ja ametüst

Roosa kvarts suurendab elus armastust ja harmooniat ning avab südame. Toob suhetesse üksteise mõistmise ja armastuse. Aitab aksepteerida, armastust jagada ja ka vastu võtta.

Mäekristall on üldine organismi tervendaja, tugevdaja ning suurepärane energiate puhastaja ja tasakaalustaja. Viib energeetiliselt täiuslikku tasakaalu.

Ametüstil on väga rahustav ja harmoniseeriv mõju. Aitab tuua selgust, rahutunnet ja rahuliku une. Ametüst toetab ka stressi, pingete ja valude vähendamisel.

Punane jaspis – tugeva maanduskivina hoib ühendust maaga ja võimendab kohaolutunnet, taastab tervist ja toob elujõudu. Ergutab praana ehk eluenergia liikumist ning pikendab ka seksuaalset naudingut. Tervenduskivina on hea aurapuhastaja ja energiakeskuste joondaja.

Puhastab eriti hästi seksuaalkeskusest maatäheni toimivaid energiaid ja teemasid, aktiveerib kundaliinit. Tasakaalustab yin ja yang energiaid, joondab tervikuks füüsilise-, emotsionaal- ja mentaalkeha ning tervendab eeterkeha. Meele- ja šamaanirännakutel abistab sind oma väe ja unistuste tagasivõtmisel, samuti ligipääsemisel eelmiste elude infole. On suurepärane maandaja erinevate spirituaalsete praktikate korral.

Kui soovid kivi osta enda lapsele, vali näiteks:

Meekaltsiit – tugevdab motivatsiooni, tahet, tugevust, püsivust ja kannatlikkust. Kui vajad toetust pikaajaliste eesmärkide ja projektide elluviimisel, siis võta kivi endale kaaslaseks.

Kaltsiidi energiad on erakordselt puhastava, lõdvestava ja tasakaalustava toimega ning toob sinusse rõõmu ja positiivsust. On väga hea abiline õppuritele ja sobib imehästi ka lastele. Toetab õppimisprotsessi ning aitab ideid ellu viia. Kivile meeldib nihutada mõistuse seatud piire.

Tiigrisilm – kivil on võime transformeerida hirme ja muresid, mille läbi suureneb sinu isiklik vägi ja sisemine jõud, tugevneb eneseusaldus, tahtejõud, julgus ja enda väärtustamise oskus. Toob sulle mõtteselguse, mõistmise, kindlustunde, optimistliku ja positiivse hoiaku.

Kivi valvsa silma all saad rahulikult lõdvestuda, tunda end kindlalt ja valmistuda edasiseks. Mõjub tasakaalustavalt nn pilvedes hõljujatele, et paremini püsida reaalsuses, hoida jalad maas ja mõista elu sotsiaalset poolt. Samuti on väga sobiv lastele, eriti kooliskäivatele lastele, sest toetab keskendumisel ja tugevdab eneseusku.

NEITSI (24.08-23.09)

Neitsid, kes võtavad pea kõike, mis elu neile toob, mõistusega ning kipuvad sageli olema liiga kriitilised nii iseenda kui kõigi teiste suhtes. Küllaltki kinniste Neitside õnnekiviks on ahhaat, mis aitab neil asjadele vaadata positiivsema pilguga ning muidu kiivalt kinni hoitud südame uste avamist.

Korraarmastajatena meeldib Neitsidele luua selgust nii kodus, tööl kui suhetes, ent neile ei meeldi ebaõiglus. Vaidluses kipuvad teised jääma Neitsidele alla, sest sõnaosavatena panevad nad kergesti kõik teised paika. Siiski on kõva pealispinna all tegu soojade ja koduhoidvate inimestega, kes hindavad kõrgelt neid, kes tulevad toime kõigi nende kiiksudega.

Kui soovid enda ellu tuua rohkem armastust, vali näiteks:

Smaragd – kivi on võimas heaolu, tervise ja harmoonia looja. Puhastab sinu aura ebavajalikust energiast, aidates lahti lasta kõigest mittevajalikust.

Küllusekivina aitab soovidel reaalsuseks saada, tõmbab ligi soovitut ja võimendab rahavooge. Kingib sulle loovuse, vestlemisoskuse ja organiseerimisvõimed.

Amasoniit – aitab näha asjadele läbi teiste inimeste silmade ja teistsugusest vaatepunktist, mis annab terviklikuma arusaama olukorrast ja leida lahendusi sisekonfliktide korral. Energeetilises tervenduses aitab tasakaalustada füüsilise ja -eeterkeha omavahelist kommunikatsiooni, ühtlustab mees- ja naisenergiate tasakaalu, korrastab kurgu- ja südamekeskust ning nendega seotud teemasid.

Emotsionaalkeha tervendajana vabastab pehmelt ärritust, viha, muretsemist ja enesesüüdistamist. Isikliku õnne suurendamiseks tee väike kotike, kuhu paned ühe kivikese koos basiiliku lehtedega, lae taotlusega ja kanna seda kotikest kaasas.

Krüsokolla – õpetajakivina avab sinu kurgukeskuse, innustab suhtlema, toetab suhtlemisvabadust ja annab energiat igale sinu sõnale. Aitab valida õigeid sõnu ja neid selgelt ning armastusväärselt väljendada, olles seeläbi ka vajadusel emotsionaalseks abiks teistele inimestele.

Toetab meeste- ja naistevahelist suhtlust ning teineteise mõistmist. Kannab võimsaid jumalanna naisenergiaid, mis julgustavad mõistma nii naistel kui ka meestel nende naisenergiaid. Meestel aitab kergemini väljendada oma õrnu tundeid. Naistel aitab olla veel veetlevam, õrnem ja naiselikum.

Kui soovid enda ellu tuua rohkem küllust ja raha, vali näiteks:

Sammalahhaat – suurendab su vaimset võimekust, tajusid, analüütilisi võimeid ja keskendumisvõimet. Külluse ja heaolu kivina toob tervist, sõprust, rikkust ja suurendab loovust. Samuti aitab sul paremini näha suuremat pilti oma rahaasjades ja avardada oma vaadet rahale – rahaenergia peab olema ringluses ja selleks, et saada, tuleb ka anda.

Korrastab auravälja, kõrvaldades negatiivsed energiad. Mul on väga tugev mõju nii emotsionaalsel kui füüsilisel tasandil. Paigutades kivi südamekeskusele, tervendab emotsioone ja traumasid.

Sinine topaas – sinise topaasina loob rõõmu, küllust ja head tervist. Traditsiooniliselt tuntakse kivi kui armastuse ja õnne kivi, aidates jõuda seatud eesmärkideni.

On suurepärase manifesteerimisvõimega kristall. Lõikab läbi sisemised kahtlused ja ebakindluse, valgustades teed südames olevale tõele. Aitab väljendada endas olevat, oma mõtteid ja arusaamu, valida õigeid sõnu.

Kui soovid enda ellu tuua paremat tervist, vali näiteks:

Oliviin – väga võimsa, sooja energiaga kivi, tuues su päevadesse päikesevalgust, õnne ja ilu. Tervendab nii füüsiliselt kui emotsionaalselt. Isegi väike tükike kivist tõstab su meeleolu ja enesehinnangut, suurendab meeleselgust ja kindlustunnet.

Sobib hästi ka neile inimestele, kes tunnevad end "läbipõlenuna", sest kivi värskendav roheline jõud taastab keha ja kiirendab eluenergia liikumist. Kiviga koos on kergem üle saada elumuutustest, kohaneda uute olukordadega ja avaneda soovitud tulevikusihtidele.

Sodaliit – suurendab vastupidavust, rahustab emotsionaalset ülitundlikkust ja hüperaktiivsust. Toob sisemise rahu ja aitab mõista endas toimuvat. On õnnekivi kirjutajatele ja kirjatööd tegevatele inimestele.

Suhtlemiskivina toetab eneseväljendamist, avatud suhtlemist ja vähendan hirme avaliku esinemise ees. Aktiveerib käbinääret, ajuripatsit ja harknääret. Tasakaalustab teadlikku ja alateadlikku meelt, luues nende vahele justkui silla ligipääsemaks varjul olevale informatsioonile iseendas. Puhastab elektromagnetilist saastust, seepärast hoia kivi arvutite ja TV läheduses.

Kui soovid kivi osta enda lapsele, vali näiteks:

Ahhaat erivärviline käevõru või geoodist ripats "liblikas" – ahhaat aitab üle saada rasketest olukordadest elus. Suurendab sinus julgust, headust ja rahuseisundit.

Aitab mõista ja aktsepteerida emotsioone ning annab jõudu ja vastupidavust, et julgelt vaadata tulevikku. On väga hea stabiilsuse looja, stressi leevendaja ja pingete maandaja, tõkestades energia väljavoolu.

Juba iidsetest aegadest tuntakse kivi võimsa kaitsekivina, kuna hoiab eemal negatiivse energia nii inimesest kui kodust. Kivi pehmed energiad on väga sobivad lastele, rasedatele ja imetavatele emadele.