„Kahjuks ei mõista aga mitmed kohalikud omavalitsused oma kohustust hüljatud lemmikloomade probleemiga tegelemisel ning meil on valida, kas jätame looma abita või organiseerime talle ise hoiukodu, vajaliku arstiabi, söögi ja muu vajamineva uue kodu otsinguteni välja,“ lisab ta.

Annad abi, saad kena kogemuse!

Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige ja hoiukodu pakkuja Oleg Zhemchugov, on nõustunud oma kodus viimaste aastate jooksul paljusid erinevaid lemmikloomi majutama. „Kuna mul on võimalus ja soov seda teha. Abivajavaid loomi on kahjuks liiga palju ja muidugi ei ole ühel hoiukodul võimalik kõiki aidata, kuid ükshaaval on see võimalik. Iga hoiukodu loom on jätnud erilise kogemuse ja sooja jälje, olgu see siis kutsika pissiloik või eaka koera tänulik pilk,“ sõnab mees.

Hoiukoduks olemine annab hea võimaluse tutvuda loomapidamisega lähemalt, eriti kui on mõte võtta endale tulevikus lemmikloom. Hoiukodus oleva looma arstiarvete tasumisel, toitmisel ja transportimisel saab aidata selts. Koerte ja kasside kõrval vajavad tihti majutust ka linnud, närilised jt eksootilised loomad.