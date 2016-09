Go Bus pikendas Tartu-Valga bussiliini Läti Valkani ning lisas marsruudile lisapeatusi Valgas.

Esmaspäevast laupäevani kaks korda päevas Tartu ja Valga vahel sõitev bussiliin pikenes Valkani eelkõige klientide soovi tõttu. Uuel liinil on lisapeatused Valgas Turu ja Raja/Muusikakooli, lõpp peatus on Valka bussijaamas.

“Oleme saanud palju tagasisidet selle kohta, et liini lõpp-peatus võiks olla Valkas, kuna paljudel kohalikel inimestel on sealt lähemal koju minna,” ütles Go Busi Lõuna piirkonna direktor Valter Keis. “Samas on lisapeatuste tõttu ka Valgas mahaminekuks ja pealetulekuks rohkem võimalusi.”

Refereeritud artikli täisteksti loe SIIT!