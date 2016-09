Eesti korvpallikoondise peatreener Tiit Sokk tõdes pärast 64:78 kaotust EM-sarjas Poolale, et tema hoolealused esitasid korraliku partii, kuid võitmiseks vajatuks täielikku õnnestumist.

"Poola on väga hea võistkond ja tegime tubli mängu. Kuid et võita - ütlesin juba varem, et peame selleks 100 protsenti õnnestuma ja tegema väga hea mängu. Päris see ei õnnestunud," alustas Sokk.

"Lauavõitlust nagunii tuli karta, aga täna tuli liiga palju pallikaotusi (19 - toim), osa neist olid sundimatud. Meestel oli ikkagi väike pinge peal ja tehti eksimusi, mida me kahes esimeses mängus ei teinud. Eks kerged eksimused ka lasid selle vahe 14 punktile."

Eesti tuli pärast kümnepunktilist poolajakaotust 23:12 spurdiga mängu tagasi. Sokk tõdes, et mingit uut plaani vaheajal välja ei mõeldud, vaid edu saadi erinevate õnnestumiste abil - näiteks Reinar Hallik tõi ühel rünnakul 3+1 punkti. "Aga siis kadusid endal niidid käest - pisiasjad, mis meil endal jäid tegemata karistati ära. Veidemanil ei lastud terve mängu jooksul midagi teha ja asi muutus kohati närviliseks," võttis Sokk mängu teise poole kokku.

Siit Poolast edasi Valgevenesse saab ometi minna püstipäi, alagrupi soosikule anti kõva lahing. "Nägime täna ka paljusid asju, mida peame edaspidi hoolikamalt jälgima," märkis ta.