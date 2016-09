Otsustavaks sai just Poola 17:0 vahespurt kolmanda veerandi lõpust neljanda keskpaigani. Üle seitsme mänguminuti ei visanud Eesti ühtegi punkti, kuid Enden jäi eestlaste mängupildiga rahule.

"Ma arvan, et Eesti mängis nagu Tiit Sokk ütles - mängime nii nagu lastakse. Kui Poola keeras meil kraanid kinni, tulid pallikaotused ning saime ainult raskeid viskeid, mis ei tabanud. Eesti polnud ka harjunud sellise kaitse vastu. Valgevene ja Portugali kaitset ei saa heaks kaitseks nimetada. Nende vastu oli ruumi mängida, kuid Poola kaitse oli midagi muud."

Keda Enden täna Eesti mängijatest esile tõstaks? "Kitsing mängis hästi - väga julgelt. Kohati oli ka Kurbas väga hea. Mulle jääb jätkuvalt arusaamatuks, miks ta koguaeg nii ei mängi. Veideman on võtnud selles koondises liidrirolli, teine liider võiks olla Kurbas.

Samas negatiivselt jäi mulle silma Sten Soku mäng. Teda võeti kaitses mitu korda ette teades, et on kaitses aeglasem. Täna oli mitmes plaanis näha, kuidas ta ei viitsi tagasi joosta ning see on ebameeldiv. Põhimängujuhi kohta tegi ta ka liiga palju just sundimata pallikaotusi."

Endeni arvates on senised Eesti alagrupi kohtumised läinud loogilist rada pidi. "Poola on tasemelt Euroopas 18.-24, meie jääme 24 ja 30 vahele. Sealt edasi on Valgevene kohtadel 30-35 ning Portugal 35+. Kõik on kohustuslikud võidud ära võtnud."