Eesti korvpallikoondis võitles Lublinis peetud EM-valiksarja mängus Poola vastu 28 minutit nagu võrdne võrdsega, kuid siis oli püssirohi otsas ja lõpuks tuli tunnistada vastase 78:64 paremust. Üldseisu silmas pidades pole veel midagi katki.

Kui valiksarja esimene mäng Valgevenega näitas, et maalitud oli põhjendamatult suur tont, siis Poola kohta seda enam öelda ei saanud. Võõrustajate mängukvaliteet on Eesti omast kõrgem, ning ehkki külalised võitlesid neile omasel moel ja pääsesid tosin minutit enne lõppu veel korra ette, siis edasine kuulus selgelt võõrustajatele.

Poola kolleeg, kellega mängu eel vestlesin, nentis, et nemadki pidasid enne mängude algust põhikonkurendiks Valgevenet, kuid kahe esimese vooruga sai täiesti selgeks, et selleks on hoopis Eesti. "Teie eesliin ei ole tugev, kuid te kasutate oma tugevusi hästi ära. Sokk ja Veideman loovad teravust, sellega mängitakse mehed vabaks ja järgnevad söödud välja. Meie peatreeneri Mike Taylori sõnul on kaitseplaan seda arvestades ka üles ehitatud," vahendas sulemees.