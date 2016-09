Teatriinimesed meenutavad Vanalinnastuudio sündi ja selle loojat Eino Baskinit.

Kui näitleja ja lavastaja Eino Baskin 1980. aastal Vanalinnastuudio lõi, asus seal tööle ka tema poeg Roman Baskin. 2000ndate algul käis Eino Romanile peale, et too hakkaks tema asemel teatri kunstiliseks juhiks. Poeg nõustuski. Ent juba järgmisel päeval taipas värske juht enda sõnul, et on teinud suure vea – teatril oli raske majandusseis. See oli temale üks tumedamaid hetki Vanalinnastuudio päevil. Rohkem mäletab ta küll helget poolt – nagu ta kolleegidki, kes teisipäeval teatri meenutusõhtul osalesid.

Õhtuga, mis kandis nime "Vanalinnastuudio sünnilugu", tipnes Tallinna õpetajate maja sünnipäev. Seda põhjusel, et Eino Baskini asutatud Vanalinnastuudio näitetrupp tegutses aastatel 1980–1990 just selle maja kroonisaalis.

Omal ajal oli sinna peaaegu võimatu pileteid saada. Saalis pole küll enam aastaid pisikest lava, millelt mängiti publikule kahes suunas – nagu pole meie hulgas enam ka teatri asutajat. Ometi ärkas möödanik trupiliikmete meenutustes taas ellu.