Eile avaldas Elu24, et Jüri Pootsmannil on kohtinguäpis Tinder kasutajakonto. Kas noor muusik on hakanud kaaslast otsima või tegi ta endale Tinderi konto vaid nalja pärast?

"Oh issand jumal," ohkab Jüri, kui on kuulnud reporteri küsimust. "Noortel inimestel on igasuguseid äppe, mida nad võib-olla üldse ei kasuta. Nii tore, et keegi selle uudise nüüd üles noppis, tõesti," sõnab Jüri sarkastiliselt ning puhkeb hetk hiljem naerma.

Noormees ütleb, et ei tea, kuidas see uudis üldse üles kerkis, tema meelest pole see eriti aktuaalne teema. Pärimise peale, kas nägus muusik on siis ikkagi hakanud Tinderi kaudu kaaslast otsima, vastab Jüri siiski eitavalt.