Möödunud hooaeg jättis sarjas "Pilvede all" õhku mitu küsimust, millest olulisemale – kas Sirje tappis Gunnari – jõuti avaepisoodis lähemale, ent selgust osa ei toonud.



Gunnar oli juba varasemalt tunnistanud Albertile, et kardab enda elu pärast, sest oli Sirjele truudust murdnud. Kuigi arvati, et Gunnari vaimne tervis ei olnud korras, mõtiskleb Albert, et ka Sirje käitus kummaliselt.

Jätkuvalt haiglapalatis olevale Sirjele hakkas meenuma, mis Gunnariga juhtus, ent oma tütardele ta midagi ei rääkinud.

Mari ja Indreku leppimiseks andis kevadhooaja lõpp justkui lootust, aga kui tugev on nende suhe tegelikult, see selgub aja jooksul. Nagu seegi, kas Sandra on pildilt kadunud või tükib jätkuvalt Mari ja Indreku vahele.

Mari otsustas igatahes kontorist välja hiilida ning vaadata, kuhu ja kellega Indrek lõunale läheb. Kahtlustele, et tegu võis olla Sandraga, ta kinnitust ei saanud. Mees tunnistas, et käib juba mõnda aega psühholoogi juures.