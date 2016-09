"Ma ise ei sobi kahjuks, kuna olen nendega (rindadega – toim) neli last üles kasvatanud ja kaubanduslik välimus on kannatada saanud. Paraku aga müüb seks paremini, kui mure oma laste tuleviku pärast," märkis ta ja lisas, et elevuse maandamiseks mainib sedagi, et algatusel pole mingit pistmist erakonnaga.

Elevust postitus ometi tekitas ja ületas isegi meediakünnise. Kaljuste on EKRE Saaremaa piirkonna juht ja kohalik leht Saarte Hääl pealkirjastas oma loo pehmelt öeldes erootiliselt särtsakalt: "EKRE juht otsib FBs tissimodelli." Rääkimata sellest, et Kaljuste FB postitus levis ka sotsiaalmeedias kulutulena.

Eile Õhtulehega vesteldes imestas Kaljuste, miks meedia juba varem ta käest otse ei küsinud, milles asi. Ta selgitab, et kuulub nende hulka, kes aitavad sellel laupäeval Soomes Helsingis Vuosaari linnaosas korraldada islamiseerimise ja massilise immigratsiooni vastast meeleavaldust.

Miitingu tarbeks teeb koostööd kaheksa Soome rahvuslaste rühma. Ürituse üldine eestvedaja on aga Euroopa konservatiivide organisatsioon Fortress Europe.

Üritust loodeti tutvustada artikliga kohalikus lehes, ent jäädi pika ninaga. "Mulle vastati, et mingi rahvuslaste miiting ei huvita kedagi – iseasi, kui selles artiklis oleks tissid! Seega paningi Facebooki kuulutuse, kus ütlesin, et vajame modelle, et saada tissipilti," märgib ta.

"Mõte ongi see, et kui võitlus põhiväärtuste eest jätab inimesi külmaks, siis ei ole midagi teha, anname neile siis tissipilte, kui see aitab muule, mis meie jaoks tähtis on, tähelepanu pöörata."

Üleskutse osutus populaarseks ka nende hulgas, kes olidki valmis rinnahoidja seljast heitma. Praeguseks on pilte saabunud pea paarkümmend. Kaljuste lisab, et sellise pildiliikumise pärast (erootilised pildid) sulges Facebook isegi 24 tunniks tema Facebooki konto, ent õnneks pärast avati see taas.

Madison: Kaljuste üles­kutse riivab sündsustunnet

EKRE juhatuse liige ja riigikogulane Jaak Madison sõnab, et parteikaaslase Maria Kaljuste mõistmiseks on kasulik teada, et tegemist on endise punkari ja praeguse kange Saare naisega, kes peale EKRE Saaremaa ringkonna juhtimise sõdib veel mitmel rindel: toidutootmises, talude võrgustiku loomises, lasterikaste perede liidus jms.

Madisoni sõnul lööb Kaljuste Fortress Europe aktsioonis kaasa eraisikuna, ent EKRE juhtkond tema viimase Facebooki üleskutse üle kindlasti ei rõõmusta, kuivõrd see riivab avalikkuse sündsustunnet.