Tänasel rahvusvahelisel kirjaoskuse päeval teame, et kaks protsenti Eesti inimestest ei oska lugeda ega kirjutada. Palju enam on aga neid, kes tähti tunnevad, ent loetavat ei mõista. Valdkonna ­spetsialistide sõnul omandatakse sellised oskused koolis, kuid kooliajal tekkinud lünki täiskasvanuna tunnistada ei taheta.

"Kui mõelda, et meil on e-riik, võiks olukord olla palju parem," arvab Eesti Lugemis­ühingu juhatuse liige ja Tartu Ülikooli Haridusuuringute keskuse peaspetsialist Maria ­Jürimäe. Tema sõnul on ekslik arvata, nagu oleksid eestlased sada protsenti kirjaoskaja rahvas.

"Selle all peetakse silmas, et inimene oskab lugeda ja kirjutada. Tõepoolest, kui võrrelda muu maailmaga, siis on seda seltskonda, kes ei saa ka päris elementaarse tasemega hakkama, ainult kaks protsenti," selgitab Jürimäe.

Ta lisab, et kõik ei saagi kirjaoskajateks, sest alati leidub erivajadustega inimesi, kes lugemist ja kirjutamist ära ei õpigi.