Möödunud nädala reede õhtul läks Saaremaal Tõrise külas paar metsa seenele, kui arvasid märkavat taamal puu taga karu, mis selgus hilisemal ­uurimisel olevat auto pagasiruumi kate.

"Olime umbes kümme minutit metsas olnud, kui nägime, et suur must kogu on meist natuke eemal, umbes 50 meetri kaugusel. Läksime lähemale ja tegime elukaaslasega veel omavahel nalja, et äkki on karu.

Jõudsime umbes 25–30 meetri kaugusele ja vaatasime, et ongi karu. Ta seisis tagakäppade peal püsti," rääkis seeneline Meie Maale.

"Ma arvan, et ta nägi meid, sest ta vaatas meie poole. Läksime pisut külje peale, aga rohkem me piiluma ei jäänud. Lasime üsna kiiresti jalga."

Asja uurima läinud kohaliku jahiseltsi juht tegi kindlaks, et tegemist polnud karu, vaid auto pagasiruumi kattega, mis oli ümber puu pandud just nii, et üleval pool oli kitsam ja all laiem osa, mis võis oma poolteise meetrise kõrgusega jätta seenelistele karu mulje.