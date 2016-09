Harjumaal aedikukarjusest päästetud sookurel sai tiib kannatada, samuti näitab kliinikus tehtud röntgenpilt, et ta on naelu neelanud.

Sookurg leiti Raasiku vallas Järsi külas paremat tiiba pidi ­hobuste traataediku karjusest. Loomakaitse liidu vabatahtlik viis linnu Västriku kliinikusse, kus tehtud röntgenpilt näitas, et linnu luud on terved, aga maos on naelu.

"Teisipäeval viisin noore sookure maaülikooli loomakliinikusse ja Madis Leivits hoolitseb tema eest edasi," ütles Eestimaa Loomakaitse Liidu juht Heiki Valner.

Esialgsed prognoosid pole tema sõnul väga optimistlikud – lind ei püsi jalul ja üks tiib on oluliselt kahjustunud. Nädala lõpuks peaks selge olema, kas kurge saab päästa.

Et sookurg naelu on söönud, arvab Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur Aivar Leito: vahel proovivad linnud ja ka muud elukad igasugu asju – ilmselt katseks, kas kõlbab –, vahel ka lihtsalt nalja pärast, nagu inimenegi mõnda asja teeb ja siis tuleb jama.