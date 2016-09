Kiirele avaväravale – see sündis nii, et Eesti kaotas mõne sekundi jooksul enda karistusalas kolm õhuvõitlust järjest! – järgnes peagi teine ja mängu lõpusirgel lasti sisse veel kolm tabamust. „Ilma Mihklita võinuks seis olla 0:9, mitte 0:5,“ tõstis kapten Ragnar Klavan esile mitu head tõrjet teinud väravavaht Mihkel Aksalu.

Klavan: asjad on paigast ära

„Koosolekutel istume, räägime ja saame aru, mida teha proovime. Pigem saab takistuseks meie tase. Mõningaid ideid on natuke raske ellu viia,“ märkis mängujuht Konstantin Vassiljev, kelle etteaste kubises sarnaselt eelmisel nädalal Malta vastu näidatuga lihtsatest eksimustest.

Eesti ajakirjanike mitmete peatreeneri ja meeskonna vahelist kommunikatsiooni puudutanud küsimuste peale sõnas Vassiljev: „Ma saan aru, et tahate küsida, kas peatreener sobib ametisse. Mina pole mees, kes ta ametisse pani ja pole ka mees, kes peaks talle ust näitama. Tema on treener, meie mängijad. Peame tegema kõik, et selliseid häbiväärseid mänge poleks. Kaotasime kõik koos. Süüdi ei ole üks mees.“

Kapten Ragnar Klavan nentis, et 2016 polegi koondis end käima saanud. „Treeneri ideed jõuavad kohale küll, aga meiepoolne teostus pole kõige selgem. Olid perioodid, kui asjad toimisid paremini, aga viimase kolme mänguga on meile löödud 13 väravat (0:7 Portugaliga, 1:1 Maltaga, 0:5 Bosniaga – toim). Et ise oleme vastu löönud ühe, siis jah, asjad on paigast ära.“

Väga paigast ära. Üheksast 2016. aastal peetud mängust on saadud üks võit (2:0 Andorra üle), väravate vaheks nukker 4:17. Negatiivne spiraal üha võimendub, meeskonnal puudub võitlusvaim ja sportliku tulemuse eest vastutaja ehk peatreener ei suuda asja muuta.

Kapten Ragnar Klavan võitles Bosnia vastu vigastusega hinnaga. (ELVIS BARUKCIC)

Pärast teisipäevast mängu lausus Pehrsson, et tagasiastumist ta ei kaalu. „Pärast suurt kaotust pole peatreeneriks olemine meeldiv, aga ma ei mõtle tagasiastumisele.“

Kas usud, et suudad järgmise kahe mänguga koondise seisu positiivseks pöörata? „Jah, muidugi. Halb, et järgmiste mängudeni on terve kuu aega ja antud kaotust enne parandada ei saa. Samas lubab see kuu teha korraliku analüüsi ning mängijad saavad koondisesse tulla värske peaga.“

Pohlak: suur otsus nõuab külma pead

Iseasi, kas Pehrsson saab üleüldse võimaluse vigade paranduseks ja olukorra parandamiseks. Õhtuleht küsis eile Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) presidendilt Aivar Pohlakult, kas alaliit kaalub Pehrssoni teenetest loobumist?

„Oleme kutsunud homseks (tänaseks – toim) kokku vastava valdkonna eest vastutavate inimeste koosoleku loomaks täpsemalt pilti olukorrast. Järgmise nädala jooksul kuulame ära võimalikult palju asjaosaliste hinnanguid, et peale seda istuda enne ülejärgmise nädala juhatuse koosolekut laiemas ringis maha ja valmistada ette konkreetne ettepanek juhatusele, kuidas praegusest olukorrast edasi minna.

Olen ka ise emotsionaalne, aga suurte otsuse tegemiseks on vaja külma pead ja laia arvamuste spektrit. Kui juhatus otsustab, et Magnusega edasi minna ei ole mõistlik, peame ju kohe paika panema ka selle, kes tema asendajaks saab, sest järgmised mängud on ukse ees,“ vastas Pohlak.

Oktoobri alguses võõrustab Eesti MM-valiksarjas kolmepäevase vahega Gibraltarit ja Kreekat. Esialgsed koondisekutsed mängijate klubidele tuleb alaliidul teele panna juba ülejärgmisel nädalal. Otsuste tegemiseks pole palju aega.

MM-valikmäng

Bosnia ja Hertsegoviina – Eesti 5:0

Väravad: 7., 90. Spahic, 23. pen Džeko, 71. Medunjanin, 83. Ibiševic.

Bosnia: Asmir Begovic, Emir Spahic, Sead Kolašinac, Ognjen Vraneš (62. Ermin Bicakcic), Haris Medunjanin, Vedad Ibiševic, Miralem Pjanic, Edin Džeko (81. Milan Djuric), Senad Lulic, Ervin Zukanovic, Edin Višca (75. Daniel Milisevic).

Eesti: Mihkel Aksalu, Artur Pikk, Ragnar Klavan, Nikita Baranov, Taijo Teniste, Ken Kallaste, Ilja Antonov (86. Rauno Sappinen), Karol Mets, Gert Kams (46. Dmitri Kruglov), Konstantin Vassiljev, Sergei Zenjov (71. Henri Anier).