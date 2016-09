Harju maakohtus omastamises süüdi mõistetud Tallinna Kesklinna vanem Alar Nääme on enne ringkonnakohtu otsust kindel, et kohtusaaga jätkub riigikohtus. Ametist ta ei lahku ja peab praegust olukorda tagakiusamiseks. Harju maakohus leidis, et Tallinna Kesklinna valitsuse korraldatud kontserdid Valga kultuurikeskuses 18. jaanuaril ja 13. veebruaril 2015. aastal olid Alar Nääme valimisüritused ja läksid Tallinnale maksma ligi 2800 eurot. Eilsel ringkonnakohtu istungil kõlasid Nääme ja ta kaitsja suust väited, et tegu polnudki ikka linna raha raiskamisega ja üldse oli esimene kohtuotsus segane. Advokaat rõhutas mitu korda, et ka 14. detsembril 2014. aastal toimus sarnane kontsert, ent selle puhul kohus rikkumisi ei näinud.

Ta põhjendas, et kohus oli ebaselgelt öelnud, mis on seal erisus. Prokurör sealkohal probleeme ei näinud ja toonitas mitu korda, et kohus kaalus esimeses astmes kõiki tõendeid ja tunnistajaid ning siis polnud kohtualusel mingeid pretensioone, et midagi oleks ebaselge.

Nüüd soovis Nääme, et ringkonnakohtus kuulataks üle paar tunnistajat, neist üks oleks poliitik Mihhail Korb. Kohus lükkas selle taotluse eile tagasi. Sellele järgnenud hetkel vaatas kolmeliikmelise kohtunikekolleegiumi ainuke meesliige tõredalt Nääme suunas ja uuris, mis too mobiiltelefoniga teeb. Ilmselgelt pole Nääme kohtu-etiketiga väga kursus ja selgitas pisut imestunud näol, et saatis lihtsalt potentsiaalsetele tunnistajatele sõnumid, et neid ikka ei vajata… "Te ei filminud?" uuris kohtunik vastu. Nääme tegi veel suuremad silmad ja seletas, et loomulikult mitte, ja pani telefoni põuetaskusse. Kohtukolleegium teatas, et lahendi avalikustavad nad 20. septembril. "Olen kindel, et asi jõuab riigikohtusse," ütles Nääme Õhtulehele. Ta lisas, et kui ta mõistetaks ringkonnakohtus õigeks, siis võib mürki võtta, et prokurör läheb ise edasi riigikohtusse.