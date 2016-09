Laulja Marju Länik tähistas eile sünnipäeva. Erilise kingitusena kirjutas Henry Laks talle seks puhuks laulu. "Millest võiks laulja veel unistada?" on Marju liigutatud.

Marju märgib, et kuigi kink ei tulnud päris sünnipäevaüllatusena, liigutas see teda südamepõhjani. "See on nii armas!" pahvatab ta siiralt rõõmustades.

"Henry kirjutas laulu ju ekstra mulle. Tegelikult on see lauljale suur kompliment ja parim variant, kui helilooja mõtleb laulu kirjutades just tema tämbrile ja laulmisstiilile.

Henry ütles, et kuuleb ja näeb just mind seda laulu esitamas. Millest võiks laulja veel unistada?" Marju lisab, et tänapäeval ei ole enam väga tavaline, et heliloojad konkreetsele lauljale mõeldes laulu kirjutavad. Sagedamini peab ise initsiatiivi võtma.