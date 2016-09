Ruhnu koolis on Miku kinnitusel vaid 11 õpilast ja kuigi kuulama-vaatama olid tulnud ka külaelanikud, oli rahvast siiski vähe.

Gertu mainib, et kooliõpilased väga küsimusi esitada ei julgenudki. See-eest kasutasid teised saareelanikud võimalust neilt muusikuelu telgitaguste kohta pärida. Gertu ja Mikk said kordamööda rääkida superstaarisaate kogemusest ja Mikk ka šõust "Su nägu kõlab tuttavalt".

Sarnaselt Mikule tõdeb ka Gertu, et nii väiksele ringile kontserdi andmist pole tal varem ette tulnud. Noor lauljanna tunnistab, et tegelikult on tal pisikese publiku ees suuremgi närv sees kui mõnel suurel laval seistes. Sellegipoolest ei ütleks Gertu ära, kui mõni teinegi väike kool teda endale külla kutsuks.

Gertu, Miku ja Tomiga kaasas olnud Anni Rahula märgib, et muusikud võeti Ruhnus tõesti sõbralikult vastu.