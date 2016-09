"Minestasin ja kukkusin maha, lüües pea vastu mööblit." Kui Isabelle viimaks üles ärkas ja tahtis sigaretti süüdata, märkas ta verd ja enda kõrval oma koera Tanyat. Peeglist vaatas Isabelle’ile vastu monstrum.

ELUMUUTEV LÕIKUS: Arstid siirdasid 15tunnise operatsiooni käigus Isabelle’ile suure osa doonori näost. (Vida Press)

Tal polnud suud ning hambad ja igemed irvitasid näost vastu. Suurem osa ninast oli puudu. Võimude otsusel pandi koer magama. Kuid Isabelle toonitas, et ei tunne Tanya vastu viha. Ta oli veendunud, et koer püüdis teda sügavast unest äratada ja sattus paanikasse.

Kanged ravimid tekitasid vähki

Kuid äsja teatas Prantsuse leht Le Figaro, et Dinoire suri tänavu aprillis 49 aasta vanusena. Amiens’i arstid põhjendavad salatsemist sooviga kaitsta patsiendi omaste privaatsust.

Surmapõhjust keeldusid ­meedikud avaldamast, kuid Le Figaro teatel tõukas Isabelle’i organism eelmisel aastal transplantaadi ära. Seetõttu kaotas prantslanna osaliselt võime huuli liigutada.

Kuulus patsient pidi elumuutvast operatsioonist saadik võtma kangeid ravimeid, et organism võõraste kudedega lepiks. See soodustas aga vähk­tõve teket. Le Figaro andmeil tekkiski Isabelle’il kaht laadi vähk.

Briti ajakirjanduse kaudu sai Isabelle teada, et tema näodoonor võttis endalt ise elu. Poodud naine leiti ajusurnuna. Prantslanna tunnistas, et tung elust lahkuda lähendas teda tundmatu naisega.

Isabelle’i 17aastane tütar väitis pärast näosiirdamist, et ema uinus nii sügavalt, kuna tahtis endale tablettidega otsa peale teha. Hiljem eitasid arstid neid väiteid, kuid ­Isabelle kirjutas oma raamatus: "See inimene tahtis surra täpselt nagu minagi... On imelik teada, et ta päästis mu." Ta nimetas doonorit oma kaksikõeks.

ENNE ÕNNETUST: Isabelle Dinoire aasta enne seda, kui koer tal pool nägu küljest rebis. (Vida Press)

Isabelle’i lõikusest saadik on samasugune osaline näosiirdamine tehtud maailmas üle 30 inimesele. Kaks aastat pärast näosiirdamist ilmunud raamatus kirjeldas Isabelle, kuidas ta oli võtnud sihiks edukalt edasi elada.

Tal tuli uuesti sööma ja kõnelema õppida. Aasta pärast lõikust suutis ta jälle naeratada. Lahutatud naisena valdas teda soov suudelda.

Raamatus nentis Isabelle, et kõige raskem oli harjuda siiratud suu sisepinnaga. "Seda oli imelik keelega puudutada. Pehme ja õudne."

Avastus, et tema lõuale on hakanud kasvama karv, tundus samuti võõrastav.